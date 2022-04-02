افتتح الضيف التسجيل بهدف مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (63)، وعادل البرازيلي فريد "للشياطين الحمر" (66).



وألغى حكم المباراة هدفاً للاعب وسط ليستر جيمس ماديسون بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لاحتساب خطأ من إيهياناتشو على المدافع الفرنسي رافايل فاران قبل تمرير الكرة (80).



وتعادل ليدز يونايتد مع ساوثمبتون 1-1، وبرايتون مع نوريتش سيتي سلباً، فيما فاز ولفرهامبتون على أستون فيلا 2-1.

