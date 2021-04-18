ودخل يونايتد اللقاء أمام صاحب المركز السابع عشر على وقع تأهله إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.



وافتتح غرينوود التسجيل في الدقيقة 48 من الشوط الثاني على ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عبر جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 50.



وأضاف غرينوود الثاني في الدقيقة 84، متساوياً كأفضل هداف شاب في سن الـ 19 عاماً في الـ "بريميرليغ" مع أسطورة النادي واين روني مع 15 هدفاً لكل منهما.



واختتم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهرجان التهديف بتسجيله الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



ويحتل مانشستر يونايتد وصافة الدوري بـ66 نقطة فيما يأتي بيرنلي في المركز 17 بـ33 نقطة.

