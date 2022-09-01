مانشستر يونايتد يأمل مواصلة انتصاراته من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 15:07 2:36 دقيقة بعد استفاقته في الدوري بفوزين متتاليين، يبحث مانشستر يونايتد عن انتصار ٍ ثالث عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الصيفي 3:30 دقيقة الإعاقة البصرية لم توقف شغف الطفل بيدرو للكرة 0:48 دقيقة مباراة ودية ثالثة للمنتخب المغربي في معسكر إسبانيا 3:19 دقيقة الركراكي يسعى للنجاح في مهمته الجديدة 2:36 دقيقة مانشستر يونايتد يأمل مواصلة انتصاراته 0:37 دقيقة إنديبنديينتي يقطع نصف الطريق نحو النهائي 0:44 دقيقة فلامينغو يضع قدماً في نهائي كوبا ليبيرتادوريس 0:40 دقيقة تقارير - برشلونة يتفق مع تشيلسي بخصوص أوباميانغ 0:33 دقيقة مانشستر سيتي يضم السويسري أكانجي من دورتموند 1:30 دقيقة ستيف كير في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS