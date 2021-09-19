مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 09:41 3:00 دقيقة في أمسية يتطلع خلالها لنسيان البداية المتعثرة في دوري الأبطال والعودة إلى سكة الانتصارات، يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على وست هام باحثاً عن تحقيق نتيجةٍ إيجابية. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة 3:15 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون 2:55 دقيقة مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد 0:36 دقيقة كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" 3:00 دقيقة مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات 3:05 دقيقة مباراة من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي 0:38 دقيقة ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" 0:27 دقيقة غوارديولا يتحدث عن التعادل أمام ساوثهامبتون 0:42 دقيقة باوليني تصنع المفاجأة في بطولة سلوفينيا 0:29 دقيقة مستثمر كمبودي يعتزم شراء نادي سانت إيتيان