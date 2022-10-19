مانشستر يونايتد × توتنهام...مباراة في الذاكرة من قبل beIN SPORTS October 19, 2022 15:49 2:36 دقيقة دائماً ما تحفل مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام بالأهداف والأحداث، وبعض هذه المباريات لن تمحى من الذاكرة، ومن ضمنها مواجهة الفريقين عام 2009، حين تقدم توتنهام بهدفين لكن مان يونايتد أنهى المباراة فائزاً بخمسة أهداف. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة بيليرين يعود للمشاركة في التمارين الجماعية لبرشلون 2:52 دقيقة ريال مدريد "المرصع بالذهب" يحل ضيفاً على إلتشي 2:36 دقيقة مانشستر يونايتد × توتنهام...مباراة في الذاكرة 2:29 دقيقة ليفربول يستضيف وست هام وعينه على النقاط الثلاث 1:09 دقيقة مالذي تغيّر في توتنهام منذ قدوم لوريس؟ 2:02 دقيقة وديع الجريء في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:00 دقيقة متحف الفيفا ينظّم معرضًا في مهرجان المشجعين 3:57 دقيقة صدام كروي مرتقب بين يونايتد وتوتنهام 2:27 دقيقة توفير خدمة "الوايفاي" في حافلات المونديال 4:13 دقيقة NBA - ووريرز وسلتيكس يقصّان شريط الموسم بالفوز