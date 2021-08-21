ووقّع الهولندي تيم كرول (7 خطأ في مرمى فريقه) وجاك غريليش (22) والإسباني إيميريك لابورت (64) ورحيم ستيرلينغ (71) والجزائري رياض محرز (84) أهداف السيتيزنس.

تفاصيل المباراة

على ملعب الاتحاد، استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه بعد سقوطه في المرحلة الأولى أمام توتنهام صفر-1، وأكرم وفادة نوريتش سيتي العائد إلى دوري الأضواء بخماسية نظيفة.

وبعد لعبة مشتركة بين أكثر من لاعب لمانشستر سيتي سدّد البرازيلي غابريال جيسوس كرة قوية ارتطمت بأحد مدافعي نوريتش سيتي ثم بالحارس الهولندي تيم كرول ليحولها الأخير خطأ داخل شباكه (7).

ثم ألغى الحكم هدفا للمهاجم الإسباني فيران توريس بسبب مخالفة لأحد زملائه (15).

وافتتح الجناح جاك غريليش المنتقل حديثا إلى سيتي في صفقة قياسية في الدوري الإنكليزي الممتازة قدرها 100 مليون جنيه استرليني قادما من أستون فيلا، رصيده التهديفي في صفوف فريقه الجديد عندما تابع بسهولة كرة عرضية داخل الشباك من مسافة قريبة (22).

وأجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني من خلال إضافة ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من المدافع الإسباني إيميريك لابورت (64)، ورحيم ستيرلينغ الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني (71) والجزائري رياض محرز الذي شارك أيضا في هذا الشوط (84).