وتناوب على تسجيل أهداف السيتيزنس كل من البلجيكي كيفين دي بروين (7 و54) وجون ستونز (45+1) والنرويجي إيرلينغ هالاند (90+5).

في المقابل بصم روب هولدينغ على هدف "الغانرز" الوحيد في الدقيقة 86.

وبهذا الانتصار المستحق رفع "سيتي" رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني مع مباراتين أقل من خصمه الذي تجمّد رصيده عند 75 نقطة في صدارة البريميرليغ.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: مانشستر سيتي (4-1) آرسنال

* إيرلينغ هالاند ينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنكليزي الممتاز بنظام الـ38 جولة برصيد 33 هدفًا متخطيًا النجم المصري محمد صلاح.

* إيرلينغ هالاند شارك بـ21 هدفًا في آخر 11 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

الدقيقة 90+5: هالاند يبصم على الهدف الرابع لأصحاب الأرض (4-1).

الدقيقة 86: روب هولدينغ يذلّل الفارق لمصلحة آرسنال (3-1).

سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض على مجريات الشوط الثاني !

الجزائري رياض محرز بديلاً لزميله إلكاي غوندوغان في تشكيلة سيتي (72).

استسلام تامّ من "الغانرز". الضيوف بلا رد فعل رغم النتيجة الثقيلة.

مباراة "مثالية" للسيتي إلى حدود الدقيقة 60 على جميع الأصعدة.

الدقيقة 54: دي بروين ينجح في تسجيل الهدف الثالث للسيتيزنس بلمسة رائعة من داخل منطقة جزاء آرسنال (3-0).

الدقيقة 53: رامسدايل يحرم هالاند من هدف بدا محققًا ويجنّب آرسنال هدفًا ثالثًا.

فريق المدرب جوزيب غوارديولا يلعب بذكاء ويحاول استدراج الضيوف المطالبين بالعودة على مستوى النتيجة.

الدقيقة 48: البرازيلي غابرييل مارتينيلي يجرّب سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء بيد أنّ مواطنه إيدرسون حارس مرمى سيتي تصدّى للمحاولة دون مشاكل.

بداية الشوط الثاني: مانشستر سيتي (2-0) آرسنال

نهاية الشوط الأول: مانشستر سيتي (2-0) آرسنال

شوط "أزرق" بامتياز وتقدّم مستحق لمانشستر سيتي على ضيفه آرسنال بهدفين دون مقابل.

الدقيقة 45+1: هدف من رأسية متقنة لجون ستونز أقرّه حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR". سيتي يتقدّم على آرسنال (2-0).

الدقيقة 41: رامسدايل يواصل التألّق ويحرم هالاند من توقيع الهدف الثاني لمصلحة السيتيزنس.

الدقيقة 36: هالاند من جديد على أعتاب تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض إلاّ أنّ تسديدته مرّت بجانب مرمى الغانرز.

الدقيقة 32: تسديدة صاروخية من هالاند ورامسدايل يتصدّى ببراعة.

الدقيقة 28: النرويجي إيرلينغ هالاند يستعرض مهارته ويتلاعب بدفاع آرسنال لكن رامسدايل يستأسد ويبعد الخطر بمساعدة من بن وايت.

الدقيقة 26: دي بروين يمرّ بجانب مضاعفة الكفّة لمصلحة مانشستر سيتي بعد تدخل دفاعي مميّز من بن وايت.

الدقيقة 22: البرتغالي بيرناردو سيلفا يخترق دفاع المدفعجية بمهارة لكن تسديدته لم تغالط رامسدايل.

هدأت المباراة بعد مرور 15 دقيقة مع تقدّم مستحق لسيتي على ضيفه آرسنال بهدف دون ردّ.

آرسنال يبحث عن توازنه بعد بداية "نارية" ملفتة من أصحاب الأرض.

سيتي يكشّر عن أنيابه في استهلالية المواجهة مقابل ارتباك ملحوظ للغانرز.

الدقيقة 7: نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين يشعل مدرّجات ملعب الاتحاد بهدف رائع من تسديدة أرضية قوية استقرّت في شباك حارس مرمى آرسنال آرون رامسدايل (1-0).

أولى المحاولات من الثنائي دي بروين وهالاند لكن الحكم يحتسب ركلة حرّة لمصلحة دفاع آرسنال (2).

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

بداية المباراة

مايكل أوليفر حكمًا لموقعة مانشستر سيتي وآرسنال.

ملعب الاتحاد مسرحًا للقمة المرتقبة بين السيتيزنس والغانرز.

تشكيلة مانشستر سيتي

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/sf5NFOZj98 — Manchester City (@ManCity) April 26, 2023

تشكيلة آرسنال