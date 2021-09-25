حقق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على مستضيفه تشيلسي بهدف دون رد اليوم السبت في المرحلة السادسة من منافسات "البريميرليغ" على ملعب "ستامفورد بريدج".

ووقّع البرازيلي غابريال جيسوس هدف المباراة في الدقيقة 53.

وثأر مانشستر سيتي بقيادة مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا لهزيمته أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفارط.

وكانت المباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية في 29 أيار/مايو الماضي عندما فاز تشيلسي بالمباراة بهدف دون رد ليحرم "السيتيزنس" من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ورفع سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف أمام البلوز.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: تشيلسي (0-1) مانشستر سيتي

رغم المحاولات المتكّررة من الجانبين لم تتغير النتيجة.

الحكم الدولي الإنكليزي مايكل أوليفر يضيف 4 دقائق كوقت بدل ضائع.

بيب غوارديولا يصبح المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ نادي مانشستر سيتي برصيد 221 فوزا في جميع المسابقات

غوارديولا يقحم الثنائي رحيم ستيرلينغ وفيرناندينيو بدلاً عن جاك غريليش وفيل فودن (87).

الدقيقة 83: ميندي يتألّق ويحرم غريليش من التسجيل !

الجزائري رياض محرز يعوّض البلجيكي كيفن دي بروين في تشكيلة السيتيزنس (81).

الدقيقة 79: إيميريك لابورت يهدر فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة !

استمرار تغييرات توخيل أملاً في تعديل الكفّة بدخول روبن لوفتيس شيك مكان الإيطالي جورجينيو (76).

الدقيقة 74: محاولة من البرتغالي جواو كانسيلو وميندي في الموعد.

الدقيقة 63: هدف ملغى لتشيلسي ! البلجيكي روميلو لوكاكو وقّع الهدف لكن التسلّل احتسب على هافيرتس صاحب التمريرة الحاسمة.

أول هدف لغابريال جيسوس أمام تشيلسي في جميع المسابقات

الدقيقة 61: تياغو سيلفا ينقذ مرمى فريقه من هدف بدا محققاً من أقدام غابريال جيسوس. المباراة أصبحت في غاية الإثارة.

الألماني كاي هافيرتس يعوّض الفرنسي نغولو كانتي في تشكيلة البلوز (60).

الدقيقة 58: جاك غريليش كاد يضاعف النتيجة لو لا حارس تشيلسي ميندي الذي استأسد وحوّل الكرة لركنية لم تثمر.

الدقيقة 53: البرازيلي غابريال جيسوس يفتتح النتيجة للسيتي من تسديدة داخل منطقة جزاء تشيلسي ارتطمت بالإيطالي جورجينيو وسكنت شباك ميندي.

مانشستر سيتي يستهل الشوط الثاني بقوّة على غرار ما حصل في الفترة الأولى. تسديدة من البلجيكي كيفن دي بروين مرّت بجانب مرمى ميندي.

بداية الشوط الثاني: تشيلسي (0-0) مانشستر سيتي

نهاية الشوط الأول: تشيلسي (0-0) مانشستر سيتي

رغم سيطرة السيتيزنس على مجريات اللعب فقد عجز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن فك رموز دفاع تشيلسي الذي اكتفى بإغلاق المنافذ والتعويل على الهجمات العكسية التي لم تأت بأي نتيجة.

الدقيقة 35: حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي ينقذ مرماه من ركنية مخادعة نفّذها فيل فودن بذكاء.

تغيير اضطراري في صفوف تشيلسي بدخول البرازيلي تياغو سيلفا بدلاً عن ريس جايمس المصاب (29).

معركة تكتيكية حامية الوطيس بين الإسباني بيب غوارديولا والألماني توماس توخيل.

الدقيقة 16: الألماني تيمو فيرنر يتوغّل على الجهة اليسرى لدفاع سيتي، يمرّر لزميله البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عجز عن استغلال الفرصة.

لا فرص حقيقية للتسجيل إلى حدود الدقيقة 15 !

اللعب منحصر في وسط الملعب مع أفضلية طفيفة للضيوف.

الدقيقة 3: عرضية خطيرة من البرازيلي غابريال جيسوس لكن الإسباني سيزار أزبيلكويتا مدافع البلوز في الموعد يبعد الكرة ببراعة.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم الدولي الإنكليزي مايكل أوليفر يدير القمّة المرتقبة.

ملعب "ستامفورد بريدج" يحتضن مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة مانشستر سيتي