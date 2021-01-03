وسجل كل من الألماني إلكاي غوندوغان (18) وفيل فودين (21) والبلجيكي كيفين دي بروين (34) أهداف فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في المقابل أحرز اللاعب كالوم هودسون أودوي هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 92.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بـ29 نقطة وبفارق الأهداف عن توتنهام الرابع في المقابل يأتي تشيلسي في المركز الثامن بـ26 نقطة.

وخاض سيتي المباراة من دون البرازيلي إيدرسون وكايل ووكر والإسباني فيران توريس والبرازيلي غابريال جيزوس جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف الفريق، ما أرغمه على تأجيل مواجهته مع إيفرتون الاثنين الماضي.

وفرض رجال الإسباني جوسيب غوارديولا إيقاعهم على المباراة منذ الدقائق الأولى، إلى حين افتتح غوندوغان التسجيل عندما استلم كرة خارج منطقة الجزاء واستدار حولها بطريقة فنية، قبل أن يسددها قوية أرضية إلى يسار الحارس (18).

وبعد دقائق، ضاعف فودين تقدم سيتي بتسديدة رائعة قرب القائم الأيمن للحارس، بعد عرضية من دي بروين (21).

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين، ومن هجمة مرتدة، انطلق رحيم استرلينغ وحيداً بالكرة لينفرد بالحارس، ثم قرر التروي والتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر، فأكملها دي بروين في الشباك معلناً الثلاثية.

وكاد سيتي أن يحقق نتيجة قاسية ويسجل في أكثر من مرة عبر فرص لفودين وغوندوغان ودي بروين، لكنهم فشلوا في تعزيز النتيجة في الشوط الثاني والحفاظ على نظافة شباكهم، حينما سجل هودسن-أودوي (90+2) مكملاً كرة عرضية.

وللمفارقة، فإن لامبارد نجح في موسمه الأول عندما كان فريقه ممنوعاً من إجراء اي تعاقدات بسبب مخالفته قوانين اللاعبين القُصٌر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا معتمداً على لاعبين شبان من أكاديمية النادي أمثال تامي أبراهام ومايسون ماونت، في حين تراجع مستوى الفريق هذا الموسم على الرغم من أنه كان أكثر الأندية انفاقاً وتعزيزاً لصفوفه، إذ دفع أكثر من 270 مليون يورو للحصول على خدمات لاعبين جدد ابرزهم الثنائي الألماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع الالعاب كاي هافيرتس بالإضافة إلى الجناح المغربي حكيم زياش وقطب الدفاع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا.

وكان لامبارد أقر بعد التعادل مع أستون فيلا في المرحلة الماضية بأن فريقه يعيش "فترة صعبة يتعين علينا الكفاح خلالها".

وأعرب غوارديولا مراراً عن تفاؤله بقدرة فريقه على منافسة ليفربول على اللقب هذا الموسم، خصوصاً بعد الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، بينها على أرسنال 4-1 خارج ملعبه في ربع نهائي كأس الرابطة التي يستكمل مشواره فيها الأربعاء بضيافة جاره اللدود مانشستر يونايتد في دور الأربعة.

