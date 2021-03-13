المواجهة أقيمت على معقل كرافين كوتاج معقل فولهام وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومع انطلاق الشوط الثاني سيطر سيتي على مجريات الأمور وأحرز ثلاثة أهداف متتالية أولها عن طريق المدافع جون ستونز في الدقيقة 47 بينما سجل الثاني المهاجم غابرييل جيسوس في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 60 استعاد المهاجم المخضرم سيرخيو أغويرو ذاكرته التهديفية أخيراً وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وهو أول هدف يسجله أغويرو في الدوري الإنكليزي منذ هدفه في كانون الثاني/يناير عام 2020 الذي أحرزه في شيفيلد يونايتد منهياً 417 يوماً من الغياب عن التهديف.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة بعد أن حقق انتصاره رقم 22 في الدوري هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم، بينما استمر فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، ففضلاً عن الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا، بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي في سعيه للقب رابع توالياً والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول حيث سيلاقي توتنهام في 25 نيسان/أبريل المقبل، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيلاقي ايفرتون السبت المقبل.

وأجرى مدرب سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا 7 تعديلات على التشكيلة التي تغلبت على ساوثهامبتون 5-2 الأربعاء، فغاب الالماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز وكايل ووكر وفيل فودن ورحيم سترلينغ والاوكراني ألكسندر زينتشنكو، فيما لعب أغويرو اساسيا بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.