

على ملعب "كارو رود"، تألّق سيتي بفضل نجمه ستيرلينغ الذي سجل ثلاثة أهداف، الأول في الدقيقة 31 بعد عرضية من كايل ووكر والثاني في الدقيقة 70 بالرأس بعد تمريرة رأسية أيضاً من البرتغالي روبن دياش، والثالث في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء صدّها له الحارس أنغوس غان لكن الكرة عادت إليه فتابعها في الشباك (90).

أما الهدف الآخر، فكان من نصيب فيل فودن صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعدما تابع في الشباك تسديدته الأولى التي صدّها الحارس غان.

وقبل سفره إلى البرتغال لمواجهة سبورتينغ الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي وصل إلى مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل الخسارة أمام مواطنه تشيلسي، ابتعد سيتي في صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ملاحقه ليفربول الذي يحل الأحد ضيفاً على بيرنلي.

وبعد لقاء سبورتينغ في لشبونة، سيكون فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أمام اختبار صعب السبت على أرضه ضد توتنهام.