English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر سيتي يهزم شيفيلد ويعزز موقعه في الصدارة

من قبل

هز البرازيلي غابرييل جيسوس الشباك بعد تسع دقائق ليمنح مانشستر سيتي الفوز 1-صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب اليوم السبت ويعزز فريق المدرب بيب غوارديولا صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

أقيمت المباراة في المرحلة الحادية والعشرين، وافتتح جيسوس التسجيل من مدى قريب بعدما استغل فيران توريس خطأ دفاعياً من شيفيلد ليمر من اثنين من اللاعبين ويمرر الكرة لزميله غير المراقب.

ووصل شيفيلد إلى استاد الاتحاد بعد انتصاره المفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الأسبوع الماضي وقدم أداء قوياً ومنظماً. 

واستحوذ سيتي على الكرة بنسبة 75 في المئة لكنه فشل في صناعة العديد من الفرص وأنقذ رون رامسديل حارس شيفيلد فرصة من أولكسندر زينتشينكو في الدقيقة 72 ثم كرة من إيمريك لابورت بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وكاد شيفيلد، الذي ما زال في المركز الأخير بثماني نقاط، أن يدرك التعادل قرب النهاية لكن محاولة جون فليك لمست القائم إلى خارج الملعب.

وأنقذ رامسديل فرصة أخرى من جيسوس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكتفي سيتي بالفوز بهدف واحد ويحقق غوارديولا انتصاره 500 كمدرب.

الملخصات شيفيلد الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي
السابق غوارديولا يمتدح أداء شيفيلد يو
اقرأ
غوارديولا يمتدح أداء شيفيلد يونايتد
التالي
-

آخر الفيديوهات