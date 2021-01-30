مانشستر سيتي يهزم شيفيلد ويعزز موقعه في الصدارة

أقيمت المباراة في المرحلة الحادية والعشرين، وافتتح جيسوس التسجيل من مدى قريب بعدما استغل فيران توريس خطأ دفاعياً من شيفيلد ليمر من اثنين من اللاعبين ويمرر الكرة لزميله غير المراقب.

ووصل شيفيلد إلى استاد الاتحاد بعد انتصاره المفاجئ 2-1 على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد الأسبوع الماضي وقدم أداء قوياً ومنظماً.

واستحوذ سيتي على الكرة بنسبة 75 في المئة لكنه فشل في صناعة العديد من الفرص وأنقذ رون رامسديل حارس شيفيلد فرصة من أولكسندر زينتشينكو في الدقيقة 72 ثم كرة من إيمريك لابورت بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وكاد شيفيلد، الذي ما زال في المركز الأخير بثماني نقاط، أن يدرك التعادل قرب النهاية لكن محاولة جون فليك لمست القائم إلى خارج الملعب.

وأنقذ رامسديل فرصة أخرى من جيسوس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكتفي سيتي بالفوز بهدف واحد ويحقق غوارديولا انتصاره 500 كمدرب.