بعد إصابة مدرب وولفرهامبتون برونو لاج بكورونا، يستعد مدرب اللياقة البدنية كارلوس كاشادا، لقيادة الذئاب أمام مانشستر سيتي وتكرار الأسلوب الناجح الذي فرض به التعادل على مضيفه تشيلسي.

في المقابل يسعى فريق جوزيب غوارديولا لتعبيد طريقه نحو لقب البريميرليغ.

وكان السيتيزنس قد أعلن أمس الثلاثاء عن ضمّ النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند ليلتحق بصفوفه مطلع يوليو المقبل بعقد يمتد لخمس سنوات.

وستكون مشاهدة مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي متاحةً مباشرةً وحصرياً اليوم الأربعاء عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة.