مانشستر سيتي ينشد الصدارة من بوابة فولهام من قبل beIN SPORTS April 30, 2023 12:01 2:42 دقيقة بعد أن وجه ضربة معنوية هائلة بالفوز على المتصدر آرسنال في الجولة الماضية، يتطلع مانشستر سيتي للقفزِ إلى صدارةِ الترتيب لأول مرة منذ منتصف فبراير وذلك عندما يحل ضيفا على فولهام. تقارير إخبارية آرسنال فولهام مانشستر سيتي الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة الاتحاد المنستيري يسعى للتعويض أمام آسيك ميموزا 3:55 دقيقة بيراميدز يكمل استعداداته لمواجهة مارومو غالانتس 2:36 دقيقة الجيش الملكي المغربي يطمح لتجاوز هزيمة الذهاب 2:42 دقيقة مانشستر سيتي ينشد الصدارة من بوابة فولهام 3:43 دقيقة الترجي يتخطّى شبيبة القبائل ويبلغ نصف النهائي 4:43 دقيقة برشلونة يقترب أكثر من اللقب بفوز عريض على بيتيس 4:31 دقيقة تولوز يتوّج بطلاً لكأس فرنسا على حساب نانت 3:33 دقيقة الهلال السعودي يكتفي بالتعادل على ميدانه مع أوراوا 5:22 دقيقة ريال يستعيد توازنه ويتمسك بالوصافة بثلاثية لبنزيمة 1:26 دقيقة برايتون يحقق نتيجة تاريخية