لم يجد مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في تجاوز مضيفه برايتوف أند هوف ألبيون 4-1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر سيتي حسابات المباراة مبكراً بتقدمه بثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول تناوب على تسجيلها كلٌّ من الألماني غوندوغان (13) وفودين (28 و31).

وصعّب تقدم سيتي بالنتيجة الأمور على برايتون الذي تمكن من تسجيل هدف شرفي متأخر من ركلة جزاء سجلها البديل الأرجنتيني أليستر (81)، وردّ عليه البديل الجزائري رياض محرز بهدف رابع في الوقت بدل الضائع (90+5).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر ومتقدماً بفارق نقطتين أيضاً على ليفربول الذي يواجه مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الأحد.

وتوقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.