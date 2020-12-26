ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة عقب فوزه بهدفين سجلهما الألماني ايلكاي غوندوغان (14) وفيران توريس (55).

وعلى الرغم من افتقاد الـ"سيتيزينز" للاعبيه البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أنّه كان الطرف الأفضل على مدى الدقائق التسعين، أما منافس يتخبط بنتائجه السيئة في الفترة الماضية، كان آخرها خروجه من الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة على يد برينتفورد من الدرجة الثانية صفر-1.

وتجمّد رصيد الـ"ماغبايز" عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح سيتي التسجيل بعد تمريرة أمامية من البرتغالي جواو كانسيلو لرحيم ستيرلينغ الذي دخل لعمق منطقة الجزاء وتلاعب بالمدافعين ولعبها عرضية قصيرة لغوندوغان الذي تابعها بيمناه في المرمى (14).

وساهم ستيرلينغ بـ 150 هدفاً في جميع المسابقات تحت ادارة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وهو أول لاعب يصل إلى هذا المجموع تحت قيادته لمانشستر سيتي (96 هدفاً و54 تمريرة حاسمة).

وكان البلجيكي كيفن دي بروين أمام فرصة سهلة لتعزيز تقدم فريقه بعد انفراد تام بالحارس كارل دارلو، لكته تأخر في التسديد لينقض الأخير عليه ويمنعه من هز الشباك (35).

وضاعف توريس النتيجة بهدف من تسديدة قريبة المدى مستغلاً تمريرة من البرتغالي برناردو سيلفا حاول المدافع الأرجنتيني فيديريكو فرنانديس تشتيتها فارتدت إلى الدولي الإسباني الواعد (20 عاماً) فأودعها الشباك (55).

