وسجل للفريق الفائز في واحدة من أجمل وأقوى عروضه هذا الموسم، البلجيكي كيفن دي بروين 24، جاك غرليش 72 وهدافه النرويجي إيرلينغ هالاند 82.

فيما وقع على هدف آرسنال الوحيد بوكايو ساكا من ركلة جزاء 42.

وتصدر حامل اللقب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن آرسنال الثاني والذي لعب مباراة أقل.

وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها أرسنال الصدارة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه أهدر نقاطاً في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة (قبل اليوم) حيث فاز مرتين مقابل تعادلين وهزيمة.

لكن خسارته اليوم لم تقض على آماله بالفوز باللقب، إذ ما زال أمامه 16 مرحلة، إضافة إلى خوضه مباراة أقل عن منافسه.

أرقام من اللقاء:

- فاز مانشستر سيتي في آخر 7 مباريات ضد آرسنال في جميع المسابقات

- فاز مانشستر سيتي في 14 من آخر 15 مباراة خاضها ضد أرسنال في جميع المسابقات

- فاز مانشستر سيتي في آخر 11 مباراة له ضد أرسنال في الدوري الإنكليزي وهي أطول خسارة له ضد خصم في تاريخ الدوري.

- فاز مانشستر سيتي في آخر 6 مباريات خارج أرضه ضد أرسنال في الدوري الإنكليزي