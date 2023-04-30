افتتح رجال المدرب بيب غوارديولا التسجيل مبكراً عبر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة، ثم أدرك البرازيلي فينيسيوس التعادل لفولهام في الدقيقة 15، لكن الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجح في تسجيل هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 36.

وبهدفه الافتتاحي، عادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن الدوري الإنكليزي والبالغ 34 هدفاً، كما سجّل هدفه رقم 50 في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن آرسنال الذي تراجع للمركز الثاني، لينتزع سيتي الصدارة للمرة الأولى منذ منتصف شهر فبراير/شباط مع العلم بأن لديه مباراة أقل من آرسنال وباتت حظوظه الآن أفضل للظفر بلقب البرميرليغ.

