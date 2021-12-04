

ورفع سيتي رصيده إلى 35 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونقطتين عن تشيلسي الخاسر الأكبر في هذه المرحلة.



على ملعب "فيكاريج رود"، فرض صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا نفسه نجمًا لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد بتسجيله ثنائية رائعة ليقوده إلى الفوز 3-1.



لم تمض 4 دقائق حتى افتتح سيتي التسجيل عندما مرّر فيل فودن كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة تابعها رحيم ستيرلينغ غير المراقب من مسافة قريبة داخل الشباك.



وأضاف سيلفا الهدف الثاني بعد تسديدة من الألماني غوندوغان ارتدت من حارس واتفورد فقام بحركة فنية خادعة ليسجّل داخل الشباك (31).



وأضاع سيتي كمًا من الأهداف تناوب على إهدارها جاك غريليش في أكثر من مناسبة وستيرلينغ، قبل أن يضيف سيلفا الهدف الثالث عندما تلقى كرة داخل المنطقة فراوغ مدافعًا قبل أن يصوبها في الزاوية البعيدة (63).



وردّ واتفورد بهدف شرفي عن طريق الكولومبي خوان هرنانديس (74).