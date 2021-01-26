اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه السهل على مضيفه وست بروميتش ألبيون 5-0 يوم الثلاثاء في الأسبوع العشرين من المسابقة.



وواصلت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا نتائجها اللافتة بتذوقها طعم الفوز للمرة الـ11 توالياً في جميع المسابقات، الأمر الذي ساعد في جعل سيتي متصدراً لمسابقة الدوري الممتاز مؤقتاً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

وحسم مانشستر سيتي الأمور من الشوط الأول بتسجيل أربعة أهداف بفضل الألماني غوندوغان (6 و30) والبرتغالي جواو كانسيلو (20) والجزائري رياض محرز (45+2)، قبل أن يصنع الأخير الهدف الخامس الذي حمل توقيع ستيرلينغ في الشوط الثاني 57.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة من 12 فوزاً وخمسة تعادلات وخسارتين، إذ يملك ذات عدد مباريات مانشستر يونايتد الذي يستضيف شيفيلد يونايتد الأربعاء، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز للمرة السابعة توالياً في الدوري الممتاز علماً أنّ آخر فريق حرمه من الانتصار كان وست بروميتش نفسه الذي تعادل معه 1-1 في الخامس عشر من الشهر الفائت، أما آخر خسارة في المسابقة فتعود إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر أمام توتنهام الذي يلتقي ليفربول حامل اللقب الخميس.