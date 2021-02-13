وسجل كل من الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" (23 من ركلة جزاء) والألماني إلكاي غوندوغان (50 و66) ثلاثية كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويحتل سيتي صدارة الـ"بريميرليغ" برصيد 53 نقطة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 16 مباراة له في جميع المسابقات.

وعزز غوندوغان موقعه على لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً بينها ثمانية أهداف هذا العام، وهو أفضل هداف لفريقه في الدوري حتى الآن.

واضطر غوندوغان إلى ترك مكانه للإسباني فيران توريس في الدقيقة 69 بسبب إصابة في عضلات المحالب.

وثأر مانشستر سيتي لخسارته أمام الفريق اللندني صفر-2 في المرحلة التاسعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأكد سيتي استعداده الجيد للقمة المرتقبة المقبلة ضد إيفرتون الأربعاء المقبل وأرسنال الأحد المقبل في الدوري المحلي.

وسيحل سيتي ضيفاً في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ذهاباً في 24 شباط/فبراير الحالي قبل أن يستضيفه إياباً في 16 أذار/مارس المقبل.

ثنائية غوندوغان



وكان مانشستر سيتي صاحب الأفضلية والاستحواذ منذ البداية وضغط بقوة بحثاً عن التهديف، لكن توتنهام كان الأقرب إلى التسجيل من ركلة حرة مباشرة سددها قائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين بيمناه من خارج المنطقة فارتدت من القائم الأيسر للحارس البرازيلي إيدرسون (14).

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء إثر عرقلة غوندوغان داخل المنطقة من لاعب الوسط الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فانبرى لها الإسباني رودريغو قوية بيمناه كاد لوريس يبعدها بيمناه دون جدوى (23).

وأنقذ المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية من مسافة قريبة لغوندوغان، تهيأت أمام جيسوس الذي سددها فوق العارضة (43).

وعزز غوندوغان تقدم مانشستر سيتي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة من رحيم سترلينغ داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بالقدم ذاتها من مسافة قريبة على يمين الحارس لوريس (50).

وأضاف غوندوغان هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى كرة طويلة من الحارس إيدرسون فتلاعب بالمدافع سانشيز وتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يسار الحارس لوريس (66).

وانتهت مباراة برايتون مع ضيفه أستون فيلا بالتعادل السلبي.

وبات أستون فيلا في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن توتنهام التاسع (36 نقطة).

