واصل مانشستر سيتي صحوته بفوزه على ضيفه أرسنال 5-0 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وحسم مانشستر سيتي المباراة من البداية بهدفي الألماني غوندوغان والإسباني توريس (7 و12) قبل أن يطرد السويسري تشاكا بسبب الخشونة (35).

واستغل مانشستر سيتي الموقف بأفضل طريقة فأضاف البرازيلي جيسوس الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ودوّن الإسباني رودري أجمل أهداف المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (53) قبل أن يطبق سيتي حصاره على أرسنال فيما تبقى من وقت.

وأنهى توريس معاناة فريقه في تدوين الهدف الخامس حين ترجم عرضية للبديل الجزائري رياض محرز (84).





وهذا الفوز الثاني لسيتي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام توتنهام فيما تلقى أرسنال الهزيمة الثالثة من ثلاث مباريات.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز سيتي 5-0.

(90+2) لينو يظهر مجدداً ويمنع كانسيلو من التسجيل.

(90+1) لينو يحرم رياض محرز من التوقيع على الهدف السادس.

- هدف (84) توريس يترجم عرضية محرز إلى هدف خامس.

(77) الجزائري رياض محرز يواصل هوايته بخلق الفرص المحققة للتسجيل وستيرلينغ يهدر.

(76) البرتغالي دياز يجرب حظه وتسديدته تعلو المرمى.

(68) البديل ستيرلينغ يحاول إضافة الخامس في مناسبتين خلال دقيقة.

(61) الجزائري رياض محرز يشترك بدلاً من جيسوس.

- هدف (53) الإسباني رودري يضيف الرابع بطريقة جميلة جداًَ.

(50) لينو يواصل التألق ويحرم سيتي من الهدف الرابع بتصديه لتسديدة البرتغالي برناردو سيلفا.

(46) كانسيلو يرسل عرضية مميزة لا تجد من يتابعها.

انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3-0.

- هدف (43) البرازيلي جيسوس يضيف الثالث ويضع أرسنال في موقف محرج.

(35): السويسري تشاكا يزيد معاناة أرسنال ويطرد للخشونة.

(34) مجهود فردي مميز من البرتغالي كانسيلو وكرته تهز الشباك من الخارج.

- (30) سيتي لا يتسرع في إضافة الهدف الثالث وأرسنال يلعب بحذر محاولاً تذليل الفارق في الدقائق الـ10 الماضية.

(20) تباطؤ البرازيلي إدرسون كان من الممكن أن يكلفه تلقي الهدف الأول عقب ارتطام الكرة بقدم سميث.

- هدف (12) الإسباني توريس يوقع على هدف التعزيز.

(10) الألماني لينو حارس أرسنال يحرم غوندوغان من الهدف الثاني.

- هدف (7) الألماني غوندوغان يسجل هدف الافتتاح بضربة رأس جميلة.

(5) ساكا كاد يفتتح التسجيل بمحاولة من داخل منطقة الجزاء ويهدي أرسنال الهدف الأول.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الأساسية لقائمة مانشستر سيتي وأرسنال