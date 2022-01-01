جاءت المباراة هي الأولى في العام الجديد 2022 وخرجت عامرة بالإثارة والندية والأحداث الساخنة حيث شهدت طرد مدافع أرسنال البرازيلي غابرييل ولعب المدفعجية بعشرة لاعبين انطلاقاً من الدقيقة 59.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل لأرسنال بهدف رائع في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل رياض محرز لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة (90+3) تمكن رودري من تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

ورفع سيتي رصيده بذلك إلى 53 نقطة فيما تجمد رصيد أرسنال الرابع عند 35 نقطة.

واعتمد الفريق اللندني على مهاجمه وقائده الفرنسي الكسندر لاكازيت، وعلى الياباني تاكيهيرو تومياسو في خط الدفاع، فيما جلس روب هولدينغ على مقاعد البدلاء. وغاب مدربه الاسباني ميكيل أرتيتا عن اللقاء بسبب اصابته بفيروس كورونا، ليحل بدلاً منه مساعده الهولندي ألبرت ستايفنبرغ.

في المقابل، تواجد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الذي اصيب بوجهه وهو يحاول التصدي لسارقين في منزله، فيما دفع المدرب الاسباني بيب غوارديولا بالثلاثي الهجومي الجزائري محرز ورحيم سترلينغ والبرازيلي غابريال جيزوس.

أحداث المباراة

على ملعب الإمارات في لندن، أدخل ارسنال الشك في قلب ضيفه مهيمناً على الشوط الأوّل بفضل التحرك الرائع للاعبيه، فبعدما استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" للتأكد من عدم ارتكاب حارس سيتي البرازيلي إيدرسون خطأ على لاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد في الدقيقة العاشرة، تدخل الأول مرة جديدة بعد ست دقائق أمام تسديدة مواطنه غابريال مارتينيلي، قبل أن يسقط أمام كرة جماعية وصلت إلى الاسكتلندي كيران تيرني مررها داخل المنطقة إلى بوكايو ساكا تابعها بالقدم اليسرى إلى يسار الحارس إيدرسون (31)، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وتوترت أجواء اللقاء في الشوط الثاني بعد العودة إلى "في ايه آر" لاحتساب ركلة جزاء لصالح سيتي، بعد مسك بالقميص من السويسري غرانيت تشاكا على البرتغالي برناردو سيلفا، نفذها محرز بنجاح إلى يسار الحارس آرون رامسدايل (57)، في سادس أهدافه هذا الموسم.

وكاد سيتي يقع في المحظور بعدما أخطأ المدافع الإسباني أيمريك لابورت في اعادة الكرة بالرأس إلى حارسه إيدرسون المتقدم، ليتابع الهولندي نايثن أكيه وينقذ الموقف عن خط المرمى (58)، ليعود الحكم ويطرد البرازيلي ماغاليش بالبطاقة الصفراء الثانية عقب خطأ على مواطنه جيزوس (59).

وضغط سيتي مقابل تراجع أرسنال، ليسجل حامل اللقب هدف الفوز بعد عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين إلى داخل المنطقة وتسديدة من سيلفا عادت إلى رودري تابعها بنجاح في الشباك (90+3).

