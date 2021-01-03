ووفقاً لهذه التقارير فإن ماندي قد اعترف فعلاً بإقامة حفل في منزله ليلة رأس السنة حضره بعض الأصدقاء وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إلغاء مباراة فريقه ضد إيفرتون و ذلك في الوقت الذي تعرض فيه خمسة من زملائه للإصابة بكوفيد-19.
مانشستر سيتي يفتح تحقيقاً مع ميندي
ووفقاً لهذه التقارير فإن ماندي قد اعترف فعلاً بإقامة حفل في منزله ليلة رأس السنة حضره بعض الأصدقاء وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إلغاء مباراة فريقه ضد إيفرتون و ذلك في الوقت الذي تعرض فيه خمسة من زملائه للإصابة بكوفيد-19.
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