ووفقاً لهذه التقارير فإن ماندي قد اعترف فعلاً بإقامة حفل في منزله ليلة رأس السنة حضره بعض الأصدقاء وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إلغاء مباراة فريقه ضد إيفرتون و ذلك في الوقت الذي تعرض فيه خمسة من زملائه للإصابة بكوفيد-19.



