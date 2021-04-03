وسجل الهدف الأول الفرنسي بنجامين ميندي في الدقيقة 58، ثم أتبعه البرازيلي غابرييل جيسوس بالثاني 74.

وصار رصيد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا 74 نقطة، ليقترب خطوة إضافية نحو اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليفربول.

بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 56 في المركز الثالث.

وبات رجال الإسباني بيب غوارديولا على بُعد 17 نقطة من أقرب منافسيه غريمه مانشستر يونايتد الذي عليه الفوز على ضيفه برايتون الأحد لإبقاء بصيص أمل صغير للمنافسة.

وبدأ "سيتيزينز" بقوة بتسجيل هدف في الدقيقة الخامسة، بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر البرازيلي فيرناندينيو، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي اعتبره مشاركاً في اللعبة من دون لمس الكرة.

وتوالت الفرص في الشوط الأول من المباراة من دون نجاعة تهديفية من الفريقين. وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 58 عندما تابع ميندي كرة مشتتة من دفاع ليستر داخل منطقة الجزاء، ليراوغ بها مارك ألبرايتون ويسدد كرة سكنت شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وأنهى سيتي المباراة في الدقيقة 74 بإضافة الهدف الثاني، بعدما مرر البلجيكي كيفن دي بروين بينية متقنة لجيسوس الذي انفرد بشمايكل، ولكنه فضل التمرير إلى رحيم ستيرلينغ الذي دخل بديلاً لأغويرو، فتلاعب بالدفاع وأعادها إلى جيسوس مرة أخرى ليضعها سهلة في الشباك.



تفاصيل من مباراة مانشستر سيتي ومستضيفه ليستر:

- نهاية المباراة بفوز سيتي 2-0.

- د 74 هدف ثانٍ لمان سيتي وقع عليه البرازيلي غابرييل جيسوس بعد تبادل ممتاز للكرة مع رحيم ستيرلينغ.

- هدف د 58 بنجامين ميندي ينهي هجمة خطيرة لمان سيتي، بتسديدة التفت يسار شمايكل معانقة الشباك.

- د 48 من المرات النادرة التي شكل فيها ليستر الخطورة كانت مطلع الشوط الثاني حين سدد البلجيكي يوري تيليمانس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس إيدرسون.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- هدف ملغي، هذه المرة للثعالب بسبب وقوع جيمي فاردي (مسجل الهدف) في مصيدة التسلل.

- د 44 جيسوس بدوره يجرب حظه بتسديدة بعد مهارة لكن تصويبته خارج الإطار

- د 41 النجم الجزائري رياض محرز يسدد داخل منطقة الجزاء لكن شمايكل يبعدها بقدمه، يتبعها دي بروين بتسديدة ملتفة من بعيدة تمر بجانب القائم.

- د 23 النجم البلجيكي كيفين دي بروين يسدد حرة مباشرة قوية ومركزة تصيب عارضة شمايكل.

- سيتي بعد مرور ربع ساعة مسيطر تماماً على منافسه بانتظار افتتاح التسجيل.

- 05 هدف ملغي لمانشستر سيتي.

- بداية المباراة