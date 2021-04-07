ويقدم دي بروين أداءً متميزاً مع الفريق السماوي هذا الموسم إذ شارك في 33 مباراة في كل المسابقات سجل فيها 8 أهداف وأهدى 16 تمريرة حاسمة.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي قادماً من فولفسبورغ الألماني في 30 آب/أغسطس عام 2015 وذلك بعد تجربة احترافية أولى في الدوري الإنكليزي مع تشيلسي.

وقال دي بروين "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. منذ انضمامي الى سيتي في 2015، شعرت أنني في منزلي. أحب الجماهير، عائلتي مستقرة هنا في مانشستر ومستوياتي تطورت بشكل جيد".

وتابع "هذا النادي يسعى للنجاحات، يقدم لي كل ما أريده من أجل أن أطوّر أدائي، لذا التوقيع على هذا العقد كان قرارًا سهلا بالنسبة لي".

وأردف صانع الألعاب المتألق "ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وصراحة أشعر أن هناك المزيد لأقدمه"، مضيفًا أنه ومدربه الاسباني بيب غوارديولا يشاطران فلسفة كرة القدم ذاتها.

وأوضح "أن تكون لديك علاقة كتلك مع المدرب هي أمر مهم بالنسبة لي لأن أهدافنا متطابقة ونريد أن نحقق الاهداف ذاتها".