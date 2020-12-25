قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن مهاجمه غابريال جيسوس ومدافعه كايل ووكر أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

كما أصيب اثنان من أفراد الطاقم الفني للنادي وبدأ المصابون الأربعة فترة الحجر الصحي.

وقال سيتي في بيان "الجميع في النادي يتمنى للزملاء الشفاء العاجل خلال فترة الأعياد قبل عودتهم للعمل والتدريب والمنافسات من جديد".

ويحتل سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين برصيد 23 نقطة وسيلتقي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد غدا السبت قبل أن يحل ضيفا على إيفرتون الاثنين المقبل.