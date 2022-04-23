وفرض البرازيلي غابريال جيسوس نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه لرباعية كاملة في الدقائق (4 و23 و49 من ركلة جزاء و53) في حين تكفّل الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" بتسجيل الهدف الآخر للـ"سيتيزنس" (34).

في المقابل بصم الإيفواري حسن كامارا على الهدف الوحيد للخاسر (28).

وبهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة البريميرليغ بفارق أربع نقاط عن ليفربول الثاني الذي يواجه جاره إيفرتون غداً الأحد في موقعة قوية.

أما واتفورد، الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فقد تجمّد رصيده عند 22 نقطة في المرتبة التاسعة عشرة.

وضمن المرحلة ذاتها حقق نيوكاسل يونايتد فوزاً ثميناً على مستضيفه نوريتش سيتي (3-0) فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة ليستر سيتي وضيفه أستون فيلا.