ولا يبدو أن أحداً باستطاعته مقارعة فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق فوزه التاسع توالياً في الدوري الممتاز.

وبخروجه منتصراً من اليوم الذي يلي عيد الميلاد والمعروف بـ"بوكسينغ داي" في إنكلترا، ابتعد سيتي في الصدارة بفارق ست نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي أرجئت مباراته مع ضيفه ليدز يونايتد بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، على غرار إيفرتون وواتفورد اللذين تأجلت مباراتيهما أيضاً مع بيرنلي وولفرهامبتون توالياً.

وسجل كل من البلجيكي كيفين دي بروين (5) والجزائري رياض محرز (14 من ركلة جزاء) والألماني إلكاي غوندوغان (21) ورحيم سترلينغ (25 من ركلة جزاء و87) والإسباني إيميريك لابورت (69) أهداف فريق المدرب بيب غوارديولا فيما دوّن كل من جيمس ماديسون (55) وأديمولا لوكمان (59) والنيجيري كيليتشي إيهياناتشو (65) أهداف الضيوف.