تجاوز مانشستر سيتي عقبة مضيفه أرسنال 1-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز ليتابع انطلاقته الرائعة في المسابقة.

وحسم مانشستر سيتي مواجهته الصعبة بفضل هدف رحيم ستيرلينغ الذي ارتقى لعرضية رائعة من الجزائري رياض محرز في الدقيقة الثانية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي الوصيف و13 نقطة عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يواجه نيوكاسل الليلة.



وواصل مانشستر سيتي زحفه بنجاح نحو اللقب بتحقيقه الفوز الثالث عشر توالياً، وهذه المرة الثامنة توالياً التي يخسر فيها أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري، معادلاَ أسوأ سلسلة هزائم له في الدوري أمام منافس واحد (ليدز يونايتد بين 1973 و1976). كما لم ينجح أرسنال في تسجيل أي هدف في آخر أربعة منها.

وشهدت المباراة مشاركة صانع الألعاب المتألق البلجيكي كيفن دي بروين في التشكيلة الأساسية للمرة الاولى منذ 20 كانون الثاني/يناير الفائت، بعد أن دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة من الفوز أمام إيفرتون منتصف الأسبوع بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة.



ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص حيث اكتفى الضيوف بتسديدتين على المرمى مقابل واحدة لأصحاب الأرض.



وكاد أن يضاعف دي بريون النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني بعدما سدد كرة ذكية ساقطة عن الجهة اليسرى داخل المنطقة مرت بجانب القائم الثاني (48)، قبل أن يحوّل الألماني لينو تسديدة قوية من مواطنه غوندوغان إلى ركلة ركنية (56).



ودفع غوارديولا بالبرازيلي غابريال جيزوس في الدقيقة 63 بدلاً من دي بروين، فيما لم تجد تبديلات "تلميذه" أرتيتا الذي كان مساعداً له في سيتي، الهدف المرجو بعدما دفع بالفرنسي ألكسندر لاكازيت وسميث رو، وبلويز بعد إصابة هولدينغ.