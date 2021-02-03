مانشستر سيتي يعزز صدارته بالفوز التاسع توالياً

وحقق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فوزه التاسع توالياً معززاً صدارته للترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 3 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد، مع مباراة مؤجلة ضد ايفرتون.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بعد أن تلقى هزيمته الحادية عشرة مقابل ستة انتصارات وأربعة تعادلات.

وبكّر مانشستر سيتي بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عبر البرازيلي غابريال جيزوس عندما استغل كرة مرتدة من الحارس نيك بوب إثر تسديدة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا من داخل المنطقة فتابعها برأسه من مسافة قريبة على يسار الحارس .

وهو الهدف الرابع لجيزوس هذا الموسم، سهّل به مهمة فريقه الذي فرض سيطرة مطلقة على المجريات وصنع أكثر من فرصة للتسجيل تناوب مهاجموه على إهدارها حتى نجح رحيم سترلينغ في الدقيقة 38 ترجمة تمريرة عرضية قوية للألماني إلكاي غوندوغان من داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث عندما تصدى لتسديدة زاحفة من داخل المنطقة لسترلينغ (50)، ثم أبعد كرة عرضية للدولي الجزائري رياض محرز من أمام سترلينغ وجيزوس (54).

وسجل محرز هدفا ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (57).

وفي مباراة ثانية، استعاد ليستر سيتي توازنه بعد تعادل وخسارة عندما عمق جراح مضيفه فولهام بفوزه بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري كيليتشي إهياناتشو (17) وجيمس جاستن (44) اثر تمريرتين حاسمتين من جيمس ماديسون.

وصعد ليستر سيتي إلى المركز الثالث مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي يستضيف برايتون لاحقا.

ويلعب لاحقا أيضا ليدز يونايتد مع إيفرتون، وأستون فيلا مع وست هام.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاء توتنهام مع تشلسي.