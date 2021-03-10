وسجل لفريق المدرب بيب غوارديولا النجم الجزائري رياض محرز ثنائية 40، 55، القائد البلجيكي كيفين دي بروين 15، 59، والمتألق الألماني إيكاي غوندغان 45+3، فيما وقع على ثنائية الخاسر جيمس من ركلة جزاء وارد براوس 25 و تشي آدامز 56.

وصار رصيد سيتي 68 في صدارة الترتيب، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن غريمه يونايتد الثاني ليبقى على المسار الصحيح نحو لقب ثالث في آخر اربعة مواسم.

بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 33 في المركز الرابع عشر.

وخاض سيتي المباراة في وقت باكر لانشغاله في 25 نيسان/ابريل المقبل بالمباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين أمام توتنهام على ملعب "ويبملي" في لندن.



وأجرى غوارديولا خمسة تغييرات على التشكيلة الاساسية التي بدأت الديربي، حيث دفع بالفرنسي أيميريك لابورت وكايل ووكر في خط الدفاع بدلاً من جون ستونز والبرتغالي جواو كانسيلو، أما في خط الوسط فدفع بالقائد البرازيلي فرناندينيو بدلاً من الاسباني روديرغو، فيما أبقى رحيم ستيرلينغ والبرازيلي غابريال جيوزس على دكة البدلاء في خط المقدمة واستعان بفيل فودن والبرتغالي برنانردو سيلفا.

وافتتح دي بروين المهرجان التهديفي بعد أن تابع كرة تهيأت امامه على باب المرمى بعد ان تصدى الحارس اليكس ماكارثي لتسديدة فيل فودن (15).

وعادل الضيوف بعد أن تحصل الدانماركي يانيك فيستيرغارد على ركلة جزاء إثر عرقلة من لابورت، انبرى لها وارد-براوز بنجاح (25).

وأحرز محرز الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة على يمين ماكارثي (40)، قبل أن يواصل تألقه ويتوغل إلى داخل المنطقة مراوغاً المدافعين ويسدد كرة بيمناه ارتدت من القائم لتتهيأ امام غوندوغان الذي سجل الهدف الثالث لفريقه قبل ثواني من صافرة نهاية الشوط الاول (45+3).

وهذا الهدف العاشر في الدوري لغوندوغان في عام 2021 (12 هذا الموسم)، وهو أحد أربعة لاعبين فقط في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذين حققوا 10 أهداف على الأقل هذا العام، مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الالماني (14)، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني (12) والبرتغالي أندريه سيلفا لاعب اينتراخت فرانكفورت الالماني (10).

وسجل محرز هدفه الشخصي الثاني عندما وصلته الكرة داخل المنطفة من فودن فالتف حول نفسه وراوغ المدافعين وسدد الكرة بيسراه على يمين ماكارثي (55).

إلا أن ساوثهامبتون أعاد فارق الهدفين بعد دقيقة فقط بعد أن سدد الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ الكرة من داخل المنطقة لتصطدم بآدمز امام المرمى ويتابعها في الشباك (56).

لكن أصحاب الأرض ردوا سريعًا مجددًا بهدف لدي بروين من داخل المنطقة على يسار الحارس وسط هشاشة دفاعية من الضيوف (59).

وظن ساوثهامبتون أنه سجل الثالث بعد أن أسكن آدمز الكرة في الشباك من داخل المنطقة اثر تمريرة من وارد-براوز إلا أن الأخير كان متسللاً (85).