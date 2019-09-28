وظهر سيتي الطرف الأفضل في الشوط الأول على ملعب "غوديسون بارك" لكن ايفرتون لم يكن لقمة سائغة.

واستهل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة دون نجومه البرتغالي برناردو سيلفا، الإسباني دافيد سيلفا والهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني.

وأهدر لاعب الوسط الألماني ايلكاي غوندوغان فرصة غريبة سددها في العارضة من مسافة قريبة جداً أمام المرمى المشرع، وذلك بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز (12).

لكن زميله البلجيكي كيفن دي بروين عوّض سريعاً بعرضية من اللمسة الأولى تابعها المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس برأسه هدفاً افتتاحياً (25).

وهذا الهدف الـ22 لجيزوس في آخر 21 مباراة له مع سيتي ومنتخب بلاده، فيما مرر دي بروين كرته الحاسمة الثامنة هذا الموسم.

وباغت إيفرتون حامل اللقب بمعادلة سريعة بكرة ساقطة من الظهير الايرلندي شيموس كولمان اتجهت نحو الشباك، اكدها دومينيك كالفرت-لوين برأسه (33).

لكن محرز استعاد التقدم من ركلة حرة مخادعة إلى يمين الحارس الدولي جوردان بيكفورد ارتمى لصدها دون نجاح (71).

وبعد فرصتين لكالفرت-لوين المنفرد (76) ورأسية الكولومبي ييري مينا (79) تألق البرازيلي ايدرسون بصدهما، سجل النجم رحيم سترلينغ هدف الاطمئنان من يسارية قوية من داخل المنطقة ارتدت من العارضة بعد مجهود من محرز والبديل اغويرو على الجهة اليمنى (84)، مسجلاً هدفه المئة على صعيد الأندية (77 مع سيتي و23 مع ليفربول).

