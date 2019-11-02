وساهم هذا الفوز في إبقاء الفارق على حاله مع ليفربول قبل المباراة المرتقبة بينهما في المرحلة المقبلة على أرض الفريق الأحمر.

وحقق ليفربول فوزا صعبا ومتأخرا 2-1 على استون فيلا اليوم أيضاً.

يملك مانشستر سيتي 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر. ويلتقي الفريقان في الجولة القادمة في أنفيلد في 11 الشهر الحالي في قمة نارية.

وعانى سيتي كثيرا بقبوله هدفا مبكرا تلاه دفاع مستميت ومحكم من ضيفه عجز معه لاعبو المدرب غوارديولا عن فك الشيفرة بسهولة.

تقدم ساوثمبتون مبكراً بهدف في الدقيقة 13 بخطأ من حارس المرمى إديرسون مورايس اثر كرة مرتدة منه ما سمح للاعب الوسط في ساوثمبتون جايمس وارد-براوز بالتسجيل.

وأتى هدف ساوثمبتون بعدما تابع وارد-براوز كرة مرتدة من الحارس البرازيلي إيدرسون، بينما عادل سيتي عبر أغويرو بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من ووكر. وسجل الأخير هدف الفوز بعدما تابع كرة عرضية فشل حارس ساوثمبتون أليكس ماكارثي في إبعادها.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 70 ليعادل عبر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعدما عانى حامل اللقب كثيرا من صلابة دفاع منافسه.

وهذا الهدف التاسع لأغويرو ليتشارك في الصدارة مع جايمي فاردي وتامي ابراهام (الأخير يلعب حاليا في لقاء تشيلسي - وافورد).

وضمن كايل ووكر الفوز الصعب لصاحب الأرض بهدف في الدقيقة 86 إذ تابع كرة عرضية فشل حارس ساوثمبتون أليكس ماكارثي في إبعادها.

وأتى هدف الفوز بعد ضغط كبير فرضه سيتي على ضيفه في الجزء الأخير من الشوط الثاني، وشمل محاولات متكررة لاسيما عبر أغويرو والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيزوس.

وقال مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا "قمنا بكل شيء. كان من الصعب جدا أن نهاجم وهم يدافعون بـ11 لاعبا. قمنا بكل شيء في استطاعتنا وفي نهاية المطاف حدّتنا أثمرت".

وتابع "الأمر لا يتعلق بما يقوم به ساوثمبتون، بل برد فعلنا حيال ذلك. اليوم كان علينا القيام بكل شيء. علينا اكتساب الإيقاع الذي أردناه مع التقدم في الهجوم بكل معنى الكلمة".