وتناوب كل من الإنكليزي رحيم ستيرلينغ (46) والبلجيكي كيفن دي بروين (65) والألماني إلكاي غوندوغان (70) على تسجيل أهداف حامل لقب الـ"بريمرليغ".



واستعاد فريق "السيتيزنس" الوصافة من ليستر سيتي الفائز في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة على ساوثمبتون بتسعة أهداف نظيفة ليعادل بطل الدوري الإنكليزي لعام 2016، بهذا الانتصار، أكبر فوز في تاريخ الدوري الممتاز، والذي حققه مانشستر يويناتد على حساب ضيفه إيبسويتش تاون عام 1995.

ورفع سيتي رصيده إلى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن ليفربول المتصدّر الذي يواجه غدا توتنهام في قمّة مباريات المرحلة.

أما أستون فيلا فقد تجمّد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

وهو الفوز السابع لرجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مقابل تعادل وخسارتين في حين تكبدّ أستون فيلا هزيمته الخامسة منذ انطلاق الموسم الجديد مقابل 3 انتصارات وتعادلين.

يذكر أن سيتي قد أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات متوسط ميدانه البرازيلي فيرناندينيو الذي أقصي من الميدان مع مطلع الدقيقة 87.