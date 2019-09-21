انتصر مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة عريضة على ضيفه واتفورد 8-0 اليوم السبت ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وصعد مانشستر سيتي إلى المركز الثاني رافعاً رصيده إلى (13 نقطة) وبفارق نقطتين مؤقتاً عن ليفربول المتصدر بانتظار مباراة الأخير مع تشيلسي الأحد.

وسجّل الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الأول في المباراة وتحديداً في الثانية 52 ليصبح صاحب أسرع هدف في المسابقة هذا الموسم.

وأضاف الأرجنتيني أغويرو هدفاً من ركلة جزاء (7) وتبعه الجزائري رياض محرز (12) ومن ثم البرتغالي برناردو سيلفا (15) والأرجنتيني أوتاميندي (18) فصار سيتي أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يسجل خمسة أهداف خلال 18 دقيقة فقط.

وعاد برناردو سيلفا ليفرض نفسه نجماً للمباراة مضيفاً ثنائية (48 و60) رافعاً رصيده في المباراة إلى ثلاثة أهداف وهو أول هاتريك في مسيرته الاحترافية ككل.

ورفض البلجيكي دي بروين أن يخرج من اللقاء دون وضع اسمه بين المسجلين بعدما صنع هدفين، فأضاف الثامن بمساعدة من محرز (85).



وأعرب البرتغالي سيلفا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه "كنا لا نصدق في الدقائق الثلاثين الأولى، سجلنا الكثير من الأهداف وفرضنا سيطرتنا، بعد الهزيمة ضد نوريتش، كان من الرائع أن نمنح مشجعينا النتيجة والأداء".



وكشف "حاولنا أن نستمر على نفس الزخم في الشوط الثاني، ولم نكن نريد أن يتسببوا بأذيتنا أو التسجيل فينا... نتيجة 8-صفر تقول كلّ شيء. أنا سعيد بأول ثلاثية في مسيرتي".



ولو نجح سيتي في ترجمة الفرص العديدة التي حصل عليها لحطم بالتأكيد الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ الدوري الممتاز والمسجل باسم الجار اللدود مانشستر يونايتد وقدره تسعة أهداف نظيفة في مرمى إيبسويتش تاون في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.



لكنه خرج من اللقاء بأكبر فوز له في تاريخ مشاركته في دوري النخبة، إن كان الدرجة الأولى سابقاً أو الدوري الممتاز، كما ألحق بواتفورد أسوأ هزيمة له على صعيد الدوري في ثاني مباراة له مع مدربه الجديد-القديم الإسباني كيكي سانشيس فلوريس الذي خلف مواطنه خافي غارسيا.



وصنف حارس واتفورد بن فوستر الهزيمة بـ "المخجلة. أعتقد أننا خذلنا أنفسنا اليوم"، معتبراً سيتي بأنّه "قد يكون الفريق الأفضل الذي واجهته في مسيرتي... أنت تأتي إلى (ملعب) سيتي وتقول في قرارة نفسك إذا كان بإمكانك السماح بدخول هدفين أو ثلاثة (فقط) - إنهم جيدون الى هذه الدرجة. هم وليفربول على مستوى مختلف".