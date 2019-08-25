وسجل لسيتي، هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ثنائية 15، 64 ورحيم ستيرلينغ 43، في حين وقع على هدف بورنموث الوحيد إيتش ويلسون 45+3.

وصار رصيد مانشستر سيتي 7 نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول 9 نقاط، فيما توقف رصيد بورنموث عند النقطة 4 في المركز العاشر.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز سيتي 3-1

هدف د 64 أغويرو يضيف الثاني له شخصياً والثالث للسيتيزينس.

د 52 إيدرسون ينقذ مرماه من هدف محقق عندما انفرد به كالوم ويلسون.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي 2-1

د 45+3 البديل ويلسون يسجل أجمل أهداف اللقاء بتقليصه الفارق إلى 2-1 من خلال حرة مباشرة رائعة.

هدف ثان لسيتي د 43 يوقع عليه رحيم ستيرلينغ من خلال متابعة قوية داخل منطقة الجزاء (تقدم مانشستر سيتي 2-0)

د 39 أخطر محاولة لأصحاب الأرض كانت من قبل آدم سميث أخرجها البرازيلي إيدرسون بكل بسالة.

د 37 إصابة قاسية للاعب بورنموث تشارلي دانيلز تضطره للخروج على محفة.

هدف د 15 لمان سيتي بعد لعبة جماعية ممتازة أنهاها الكون أغويرو بكرة أرضية داخل منطقة الجزاء.

10 دقائق لعب، مانشستر سيتي بدأ بفرض سيطرته لكن دون خطورة تذكر.