وواصل سيتي صحوته محلياً محققاً انتصاره الثاني توالياً بأهداف الألماني إلكاي غوندوغان (33) والبرازيلي فرناندينيو (90)، فيما سجل الارجنتيني مانويل لانزيني هدف الضيوف (90+4).

ورفع فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا رصيده الى 29 نقطة متخلفًا بفارق الاهداف عن تشيلسي، فيما تجمد رصيد وست هام عند 23 في المركز الرابع.

ودخل سيتي الى المباراة في أجواء مثلجة أدت الى إرجاء مواجهة بيرنلي وضيفه توتنهام في وقت سابق، في أعقاب فوز هام على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 منتصف الاسبوع ليضمن صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وأحكم سيتي سيطرة مطلقة على المباراة وكان بإمكانه التسجيل أكثر لو نجح في ترجمة فرصه. وافتتح التسجيل عندما وصلت الكرة الى غوندوغان أمام المرمى بعد تسديدة من الجزائري رياض محرز وبلبلة داخل المنطقة، تابعها في الشباك (33).

ومنح فرناندينيو هدف الطمأنينة في الدقيقة الاخيرة بعد أن وصلته تمريرة من غوندوغان الى وسط المنطقة تابعها في الشباك.

وأحرز لانزني هدفًا رائعًا عندما افتك الكرة من فرناندينيو على مشارف منطقة سيتي وسددها قوية ارتطمت بزاوية المرمى لتتهادى في الشباك (90+4).

ليستر يستعيد نغمة الانتصارات

واستعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات توالياً في الدوري من دون فوز، بانتصار مثير 4-2 على واتفورد وسط تساقط كثيف للثلوج.

وسجل جايمي فاردي ثنائية (34 و42) بعد أن افتتح جيمس ماديسون التسجيل (16)، فيما أحرز أديمولا لوكمان الرابع (68). بينما سجل جوشوا كينغ (30 من ركلة جزاء) والنيجيري إيمانويل دينيس (61) هدفي واتفورد.

ورفع فريق الثعالب رصيده الى 18 نقطة في المركز العاشر.

ودخل فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز المباراة بعد فوزه الخميس 3-1 على ليغيا وارسو البولندي ليرتقي إلى صدارة مجموعته في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" قبل الجولة الاخيرة التي ستجمعه بنابولي في ايطاليا.

وافتتح ماديسون التسجيل عندما رفع المدافع الأيرلندي الشمالي جوني إيفانز كرة طويلة خلف المدافعين، فشل الدفاع في تشتيتها لتسقط أمام الانكليزي سددها الى يمين الحارس.

وعادل جوشوا كينغ من ركلة جزاء تحصل عليها دينيس إثر عرقلة من النيجيري ويلفريد نديدي (30).

إلا أن جايمي فاردي ردّ بهدف جميل بعد تمريرة مميزة من ماديسون الى الجهة اليسرى داخل المنطقة فوق المدافعين، غمزها فاردي فوق الحارس من زاوية ضيقة.

وسجل الإنكليزي المخضرم هدفه الشخصي الثاني برأسية بعيدة نحو القائم الثاني إثر ركنية من ماديسون (42)، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم في المركز الثاني خلف المصري محمد صلاح نجم ليفربول (11).

وعلى أرض بيضاء مثلجة في الشوط الثاني، خطف دينيس الكرة من الخصم وانطلق نحو المرمى مسجلاً هدف تقليص الفارق، إلا أن أصحاب الارض حسموا النتيجة عندما وصلت كرة عرضية الى لوكمان امام المرمى (68).



