سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي على ملعب الاتحاد أمام ساوثهامبتون المتواضع.

وهي المرة الثانية هذا الموسم التي يهدر فيها سيتي النقاط بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام توتنهام صفر-1.

وكان بالإمكان أن تكون الأمور أسوأ بالنسبة لسيتي لأن الحكم جون موس احتسب ركلة جزاء إثر عرقلة كايل ووكر لمهاجم ساوثهامبتون آدم أرمسترونغ داخل المنطقة ورفع في وجه المخالف بطاقة حمراء، لكن وبعد مراجعة تقنية الحكم المساعد تراجع الحكم عن قراره.

ووجد سيتي صعوبة في اختراق دفاع ساوثهامبتون المنظم على الرغم من محاولاته المتكررة لا سيما في نصف الساعة الأخير بعد مشاركة صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح الإنكليزي الدولي فيل فودن والجناح الآخر الجزائري رياض محرز.

ورفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في حين بات رصيد ساوثهامبتون 4 نقاط.

أرقام من المباراة

- أول تعادل سلبي لمانشستر سيتي على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ 6 مايو 2018 أمام هادرسفيلد تاون.

- المباراة رقم 200 لرحيم ستيرلينغ مع مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

- مانشستر سيتي يصوّب تسديدة واحدة فقط بين الخشبات الثلاث في مباراة ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 8 مارس 2017 أمام ستوك سيتي.