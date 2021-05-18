وهز إيلكاي غوندوغان الشباك في الدقيقة الثانية بضربة رأس عقب تمريرة عرضية رائعة من الجزائري رياض محرز ليسكت لفترة وجيزة ثمانية آلاف مشجع لبرايتون سُمح لهم بالعودة إلى المدرجات لأول مرة منذ ما يزيد على عام كامل بسبب جائحة كوفيد-19.

وحصل كانسيلو على بطاقة حمراء في الدقيقة العاشرة عقب مخالفة متهورة ضد داني ويلبيك، لكن سيتي سجل مرة أخرى بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني بعدما استحوذ فيل فودن على الكرة في نصف ملعبه وركض متجاوزا دفاع برايتون ليحرز هدفه 15 هذا الموسم في جميع المسابقات (48).

وبدأت انتفاضة برايتون المذهلة على الفور، وانطلق البديل لياندرو تروسار داخل منطقة جزاء سيتي ثم وضع الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى ليبدأ أصحاب الأرض في الاستفادة من التفوق العددي (50).

وأدرك آدم ويبستر التعادل في الدقيقة 72 بضربة رأس قبل أن يخطف دان بيرن هدف الفوز بعد أربع دقائق أخرى (76).

وأفلت برايتون من احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد مراجعة من حكم الفيديو عقب تدخل من آدم لالانا ضد غابرييل جيسوس كما صمد أمام هجوم سيتي المتأخر لينتزع الفوز الذي رفع رصيد فريق المدرب غراهام بوتر إلى 41 نقطة في المركز 15.

أما سيتي بطل الدوري الممتاز فقد تجمّد رصيده عند 83 نقطة.

