وسجّل للـ"سيتيزينس" كل من البلجيكي كيفن دي بروين (6) والألماني ليروي ساني (44).

ورفع سيتي رصيده إلى 80 نقطة في مقدّمة جدول الـ"بريمرليغ" بفارق نقطة عن ليفربول الثاني في حين تجمّد رصيد كارديف الذي يكافح بغية تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

وهو الفوز الثامن على التوالي للفريق المضيف والـ26 في الدوري الممتاز هذا الموسم في حين تلقّى الضيف المتعثّر هزيمته الـ20 ليواصل رحلة البحث عن البقاء في دوري الأضواء.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بفوز سيتي على كارديف بهدفين دون رد

الدقيقة 68: فرصة ثلاثية للسيتي، الجزائري رياض محرز والألماني ليروي ساني وفيل فودن يفشلون في تعزيز تقدّم أصحاب الأرض

لا جديد يذكر سيتي يسيطر على مجريات اللقاء بالطول وبالعرض دون تجسيم الفرص المتاحة

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بتقدّم سيتي على كارديف بثنائية نظيفة

الدقيقة 44: الألماني ليروي ساني يضاعف النتيجة لمصلحة سيتي

الدقيقة 40: جيسوس مرة أخرى يفشل في تجسيم فرصة سهلة ليتواصل تألق حارس كارديف الفيليبيني نيل إثيريدج

الدقيقة 28: البرازيلي جيسوس يهدر فرصة ثمينة لمضاعفة النتيجة لسيتي بطريقة غريبة إذ مرت تسديدته بجانب المرمى بقليل !

الدقيقة 19: تغيير اضطراري في صفوف سيتي - كايل ووكر يحلّ بدلاً عن الأوكراني أولكسندر زينشنكو المصاب

الدقيقة 6: دي بروين يفتتح النتيجة للسيتيزينس بطريقة رائعة من تسديدة ساحقة في زاوية شبه مستحيلة لمرمى كارديف

الدقيقة الأولى: البلجيكي كيفن دي بروين يصنع الخطر منذ البداية لكن تمريرته كانت بعيدة عن البرازيلي غابريال جيسوس

انطلاق المباراة

تشكيلة مانشستر سيتي

تشكيلة كارديف سيتي