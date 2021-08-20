مانشستر سيتي يرفع شعار التعويض عندما يواجه نوريتش من قبل beIN SPORTS August 20, 2021 21:46 3:33 دقيقة بعد خسارته الأولى في المباراة الافتتاحيّة للموسم أمام توتنهام، يسعى مانشتسر سيتي لمصالحة جماهيره عندما يواجه نوريتش سيتي على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي نوريتش سيتي -آخر الفيديوهات 5:14 دقيقة باريس سان جيرمان يضم بريست لقائمة ضحاياه 0:47 دقيقة روبليف يصطدم بمدفيديف في نصف نهائي دورة سينسيناتي 1:02 دقيقة منتخب عُمان يخسر أمام البرتغال 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يرفع شعار التعويض عندما يواجه نوريتش 1:00 دقيقة كرة السلة - السعودية تتخطّى عقبة الهند بنجاح 1:01 دقيقة دورة سينسيناتي: بارتي تواجه كيربر في نصف النهائي 3:34 دقيقة حفيد محمد علي كلاي يسير في الطريق الصحيح 0:49 دقيقة كولومبيا وتشيلي قد تقام بحضور جماهيري 0:58 دقيقة ماذا قال كلوب عن مواجهة بيرنلي ؟ 1:02 دقيقة تسيتسيباس يطيح بالإيطالي سونيغو من بطولة سينسيناتي