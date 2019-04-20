بعد 3 أيام فقط من تكبده الخروج من دوري أبطال أوروبا على أرضه وأمام جماهيره ضد توتنهام (1-0 ذهاباً و3-4 إياباً)، نجح "المواطنون" في الأخذ بثأرهم من ضيفهم بفضل هدف وحيد ومبكر جداً جاء بفضل الواعد فيليب فودن (5)، الذي وقع أول أهدافه في الدوري تحت قيادة المدرب جوسيب غوارديولا والسابع له في جميع المسابقات.

الخبر الأهم لسيتي في هذه القمة هو استعادته لزعامة الـ"بريميرليغ" برصيد 86 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن وصيفه ليفربول، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث ولكنه سيكون مرشحاً بقوة لفقدانه في حال تمكن أرسنال (66 نقطة) من فوز مرجح على ضيفه كريستال بالاس.

وأتت مباراة السبت، وهي الثالثة بين الفريقين في نحو عشرة أيام، على قدر أقل من الحماس أو الفرص الخطرة، لكن نتيجتها أبقت سيتي في المسار السليم سعياً للاحتفاظ بلقبه في الدوري الممتاز.

وبينما يخوض ليفربول مباراته ضمن هذه المرحلة الأحد ضد ضيفه كارديف سيتي، سيكون سيتي على موعد مرتقب الأربعاء المقبل ضد غريمه مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الحادية والثلاثين.

وسيكون سيتي في حالة ترقب بشأن نجمه البلجيكي كيفن دي بروين الذي خرج مُصاباً قبل أقل من عشر دقائق على نهاية الشوط الأول من مباراة اليوم ضد توتنهام. واضطر اللاعب الدولي هذا الموسم للغياب لفترتين طويلتين بسبب إصابته مرتين في الركبة (آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر).

ولا يبدو الفريق السماوي مستعداً لخسارة صانع ألعابه المميز خصوصاً في ظل الحاجة الماسة لخدماته، وبروزه بشكل كبير في المباراة ضد توتنهام في دوري الأبطال هذا الأسبوع وزوّد زملاءه بالتمريرات الحاسمة، مع تبقي أربع مباريات له في الدوري المحلي (منها المباراة المؤجلة مع يونايتد)، إضافة إلى نهائي كأس إنكلترا ضد واتفورد في 18 أيار/مايو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

ملخص مباراة وهدف مانشستر سيتي ضد توتنهام (1-0)

نهاية المباراة: سيتي يحسم المواجهة بهدف وحيد

ربع ساعة أخيرة لم تشهد أية فرص حقيقية للتهديف حيث ارتفعت درجة التوتر بين لاعبي الفريقين وانخفض التركيز، وهو ما سمح لسيتي بتأمين هدف الفوز الوحيد في هذه القمة.

- دق 73: لوكاس مورا كاد يضرب سيتي في مقتل ويبخر أحلامه بالتتويج بالبريميرليغ ولكن نجم اللقاء من جهة سيتي، الحارس إيدرسون، يواصل الصمود.

- دق 71: سانيه يهدي رحيم ستيرلينغ فرصة ذهبية لتأمين الفوز والأخير يسدد كرة في قدم لوريس ويهدر بغرابة هدفاً ثانياً محققاً.

- دق 68: الألماني ليروي سانيه يجرب حظه بتسديدة مباغتة من خارج المنطقة لم تشكل تهديداً صريحاً على الحارس الفرنسي هوغو لوريس.

- دق 49: أغويرو كاد يستغل حالة الارتباك الكبير في الخط الخلفي لتوتنهام غير أنّ تدخل البلجيكي توبي ألدرفيرلد منعه من تدوين الهدف الثاني.

نهاية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: سيتي يتقدم على توتنهام (1-0)

- دق 44: سون بعد مجهود فني رائع ينفرد مجدداً بحارس سيتي إيدرسون والأخير يمحو هدف التعادل.

- دق 16: إيميريك لابورت يحرم الكوري الجنوبي سون من هدف محقق بانزلاقية أنيقة.

- دق 14: توتنهام يرد الفعل بواسطة انفراد صريح لنجمه الدنماركي كريستيان إريكسن ولكن الحارس إيدرسون يبدع في التصدي.

- دق 5: سيتي يضرب بقوة منذ البداية ويقع هدف الافتتاح بعد عمل تمهيدي مميز بين بيرناردو سيلفا وسيرخيو أغويرو انتهت فيه الكرة على رأس فيليب فودن الذي افتتح باب التسجيل.

بداية المباراة