أحرز الدولي رحيم سترلينغ ثلاثية ليقود مانشستر سيتي الوصيف وحامل لقب الموسمين الماضيين، إلى فوز كبير على مستضيفه برايتون 5-صفر، السبت في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وضمن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن يكون بين الأربعة الأوائل، بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية أمام استئنافه قرار إيقافه عن المشاركة الأوروبية لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقلص سيتي الفارق مع ليفربول إلى 21 نقطة، وابتعد 14 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد الخامس الذي لعب مباراة أقل.

وبجانب أهداف سترلينغ الثلاثة (21 و53 و81) رافعاً رصيده إلى 17 هدفا، سجل لسيتي أيضاً البرازيلي غابريال جيزوس (44) والبرتغالي برناردو سيلفا (56).

وبتسجيله "هاتريك" يكون رحيم سترلينغ أحرز هذا الموسم بشكل عام في كل المسابقات 27 هدفاً وهو أكثر عدد من الأهداف يسجلها الجناح المتألق في موسم واحد.