وبهذه النتيجة عاد سيتي للصدارة برصيد 92 نقطة بعدما فقدها مساء الجمعة بوصول ليفربول للنقطة 91 إثر فوزه على هيديرسفيلد تاون 5-0.

وسجل الهدف الوحيد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 63 رافعاً رصيده التهديفي إلى 20 هدفاً في المركز الثاني بفارق هدف عن المصري محمد صلاح وبالتساوي مع ساديو ماني.

وعانى سيتي كثيراً قبل أن يحقق مراده بهدف أغويرو الذي احتاج فيه الحكم لعين الصقر ليتأكد من عبور الكرة خط المرمى.

وعلى الرغم من خوض بيرنلي شوط أول متكافئ نسبياً إلى أنه سلم المباراة لمنافسه مبكراً منذ بداية الشوط الثاني ما سهل المهمة على رجال غوارديولا.

وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 40 في المركز الخامس عشر.

وتبقى أمام سيتي استقبال ليستر سيتي في المرحلة المقبلة ثم برايتون على أرض الأخير في ختام الدوري.

أما ليفربول فيواجه نيوكاسل على أرض الأخير ثم ولفرهامبتون.

تفاصيل من المباراة:

- د 75 فرصة غاية في الخطورة سددها البرازيلي البديل غابرييل جيسوس وأنقذها من على خط المرمى مي.

- هدف لستي د 63 أغويرو أخيراً يحرز الهدف دون أن يهز الشباك بعد أن قطع المدافع الكرة من داخل المرمى.

- د 52 حارس بيرنلي ينقذ مرماه من هدف محقق حين سدد بيرناردو سيلفا.

- الإعادة تظهر لمسة يد واضح من آشلي برانس لاعب بيرنلي.

- د 48 تسديدة قوية من أغويرو يبعدها حارس بيرنلي هيتون، ألحقها سيتي بمحاولات متلاحقة خطرة للغاية لم تسفر عن شيء.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0.

- د 40 أغويرو يسدد كرة قوية تمر بأمان بجانب القائم.

- د 33 بدأت خطورة الفرص تزداد على مرمى بيرنلي، بيرناردو سيلفا يمرر لديفيد سيلفا فيسدد الأخير بجسم المدافع.

- 17 من أهداف مان سيتي الـ22 الماضية أمام بيرنلي في جميع المنافسات سُجلت خلال الأشواط الثانية.

- د 28 البرتغالي بيرناردو سيلفا يتباطئ بلعب كرة خطرة فيمسك بتسديدته الحارس هيتون.

- د 22 أخطر كرات اللقاء كانت من للاعب بيرنلي وود الذي انفرد في مرمى إيدرسون لكنه لم يحسن السيطرة على كرته فانقض عليها الحارس البرازيلي.

- د 21 أول تهديد يرى لبيرنلي من مي الذي سدد بعيدة عم المرمى.

- ربع ساعة بلا فرص حقيقية، رغم محاولات مان سيتي الخجولة.

- لم يفز بيرنلي في آخر 7 مباريات لعبها أمام مان سيتي في جميع المنافسات (ت 1 خ 6).

- بعد خمس دقائق من البداية لا أفضلية لفريق على آخر حتى الآن.

- صافرة بداية المباراة من الحكم بول تيرني