وافتتح برناردو سيلفا التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يضيف كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ورفع سيتي رصيده بذلك إلى 17 نقطة بعد أن حقق فوزه الخامس في المسابقة مقابل تعادلين وهزيمة بينما تجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط فقط في المركز التاسع عشر.

وضرب سيتي باكراً عبر البرتغالي سيلفا الذي تبادل الكرة مع فيل فودن، فسدد الأخير في الحارس نيك بوب، لكن الكرة سقطت أمام سيلفا الذي تابعها في الشباك (12).

إلا أن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا عجز عن البناء على هذه الأسبقية المبكرة واستثمار الفرص العديدة التي حصل عليها، ليكون هدف البرتغالي الفاصل بين الفريقين مع دخولهما استراحة الشوطين.

وفي الشوط الثاني، حسم البلجيكي دي بروين النقاط الثلاث لحامل اللقب مستفيداً من توقف لاعبي بيرنلي عن اللعب اعتقاداً منهم بأن الحكم سيحتسب لهم خطأ، إلا أنه لم يفعل ذلك ما سمح لأصحاب الأرض بتسجيل هدفهم الثاني (70).