وقلب مانشستر سيتي حامل اللقب الطاولة على ليستر الذي يقدم موسماً قوياً حيث تأخر أصحاب الأرض بهدف أحرزه مهاجم الثعالب جيمي فاردي في الدقيقة 22 ليعزز بذلك المهاجم المخضرم صدارته لترتيب الهادفين برصيد 17 هدفاً، وسريعاً ما استعاد الفريق السماوي توازنه مدركاً التعادل عن طريق رياض محرز في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تمكن الألماني إلكاي غوندوغان من إحراز الهدف الثاني لمانشستر سيتي، وفي الدقيقة 69 حسم البرازيلي غابرييل خيسوس فوز سيتي بتسجيله الهدف الثالث.

وقلص سيتي الثالث بذلك فارق النقاط بينه وبين ليستر صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط إلى 38 نقطة بعد أن حقق الفوز الثاني عشر له في المسابقة، مقابل تعادلين وأربع هزائم، فيما لقي ليستر سيتي بذلك الخسارة الثالثة مقابل 3 تعادلات و12 انتصار.

"دي بروين مذهل"

وعلق مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا قائلا "إذا لعبنا كما فعلنا الليلة، يمكننا التنافس مع الجميع"، مشيداً بلاعب وسطه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين أفضل لاعب في المباراة.

وقال "كان كيفن دي بروين رائعاً هذه الليلة، لقد ساعدنا بالفوز في هذه المباراة. كان دائماً رائعاً منذ انضمامه إلى صفوفنا. التزامه لا يصدق. إنه لاعب مذهل".

في المقابل، قال مدرب ليستر الايرلندي الشمالي برندن رودجرز "النتيجة تظهر مدى الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو فريقي ليتواجدوا في المركز الذي يحتلونه الآن في الدوري"، مضيفاً "لقد كان درساً جيداً بالنسبة لنا الليلة. جودتهم وكثافتهم (لاعبو مانشستر) كانت رائعة. في الشوط الثاني كنا جيدين أيضاً ولكن مع هذه المجموعة الشابة لا يزال هناك طريق طويل أمامهم للمضي قدماً".

وتابع "رأيتم دي بروين هذا المساء والمستوى الذي ظهر به، إنه مستوى عالمي"، مشيراً إلى أن "التقدم في النتيجة على مانشستر سيتي في هذه المرحلة من الموسم، يوضح لكم مدى جودة أدائنا".

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل من البداية وضغط بقوة على ضيوفه الذين تكتلوا في الدفاع ليلجأ رجال غوارديولا إلى التسديد البعيد وكادوا بفتتحون التسجيل عبر دي بروين، نجم المباراة، لكن القائم الأيسر حرمه من ذلك.

وأهدر جيزوس فرصتين في ثوان قليلة حيث تلقى كرة من محرز أمام المرمى تابعها بيسراه وأبعدها الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل في توقيت مناسب قبل أن يتلقى كرة عرضية تابعها برأسه من مسافة قريبة وتصدى لها شمايكل أيضاً (16).

ونجح ليستر سيتي في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة مرر على اثرها هارفي بارنز كرة خلف الدفاع الى فاردي المنطلق من الخلف فتوغل بسرعة داخل المنطقة ولعبها ساقطة "لوب" فوق الحارس البرازيلي إيدرسون (22).

وهو الهدف السابع عشر لفاردي في الدوري هذا الموسم.

ونجح محرز في إدراك التعادل بمجهود فردي رائع من الجهة اليمنى حيث توغل واقترب من حافة المنطقة قبل أن يسددها قوية بيسراه ارتطمت بقدم المدافع التركي جاغلار سويونجو وخدعت شمايكل (30).

وأنقذ شمايكل مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية لدي بروين (41).

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء اثر عرقلة رحيم ستيرلينغ من المدافع البرتغالي ريكاردو بيريرا داخل المنطقة فانبرى لها غوندوغان على يسار الحارس شمايكل (43).