وبقيت أنفاس جماهير سيتي محبوسة خصوصاً في الشوط الأول، بعد أن انتهى بالتقدم 2-1 فقط للسيتيتنزس، هدف برايتون وقع عليه غلين موراي 27، ثم عادل الأرجنتيني سيرخيو أوغويرو 28، وتقدم لسيتي الفرنسي أيميريك لابورت 38.

وفي الثاني تقدم الجزائري رياض محرز الذي لعب أساسياً ليوقع على الهدف الأغلى 63 (الثالث لفريقه) ثم أنهى الدراما الألماني إيكاي غوندوغان 72، بالرابع.

وبهذه النتيجة أنهى سيتي الدوري برصيد 98 مقابل 97 لليفربول الذي لم ينفعه فوزه على ولفرهامبتون 2-0.

وبفوزه للمرة السادسة بتاريخه والثانية توالياً، مانشستر سيتي أول فريق منذ 10 سنوات يحتفظ بلقبه.

وكان سيتي بحاجة لتحقيق فوزه 14 على التوالي ليضمن التفوق في منافسة لا سابق له على اللقب.

وفاز غوارديولا مدرب سيتي، بـ9 ألقاب بالدوري في آخر 11 موسم.

تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بفوز سيتي واحتفاظه باللقب.

- د 72 برايتون (1) - (4) مانشستر سيتي، غوندوغان يسجل الرابع من حرة مباشرة وضعها في الزاوية اليسرى بحرفنة وإتقان.

-د 63 برايتون (1) - (3) مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز وبمهارة عالية ينقل الكرة من يسراه القوية إلى يمناه ويسددها بالمرمى هدف الدوري لسيتي.

- د 61 رحيم ستيرلينغ يسدد كرة خفيفة بأحضان رايان

- بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، سيتي مرتاح نسبياً ومسيطر بشكل عام لكن الخطورة تغيب.

- د 46+1 لويس دينك يسدد حرة مباشرة قوية للغاية لكن إيدرسون ينقذها.

- د 38 برايتون (1) - (2) مانشستر سيتي لابورت يسجل برأسه الهدف الثاني من ركنية رفعها محرز.

- د 30 رأسية رائعة لبرناردو سيلفا لكن حارس برايتون رايان يمسكها ببسالة.

- د 28 برايتون (1) - (1) مانشستر سيتي، أغويرو يرد بقوة بالتعادل بعدما استغل تمريرة ديفيد سيلفا بشكل رائع.

- د 27 برايتون (1) - (0) مانشستر سيتي، موراي برأسه يسجل من أول كرة خطرة على مرمى سيتي كانت عبارة عن ركنية رفعها الألماني باسكال غروز.

- د 23 الجزائري رياض محرز يرسل كرة عرضية خطرة للغاية لكن الحارس الأسترالي لبرايتون ماثيو رايان يبطل مفعولها.

- بعد مرور 20 دقيقة، برايتون لا يتكتل في الخلف ما يسمح بشيء من التوازن في المباراة، لكن أداء سيتي متوتر لا شك ولا فرص خطيرة حتى الآن.

- د 9 الإيراني علي رضا جهانبخش يهدد مرمى إيدرسون بشكل جدي بتسديدة قوية انحرفت عن هدفها.

- د 5 بداية هجومية من مانشستر سيتي واختراق رائع لبرناردو سيلفا لكن دفاع برايتون مع حارسه ينجحان في أول اختبار.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون - معلومات البث مباشر



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وستبدأ المباراة الأحد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة HD2 بتعليق الزميل حفيظ الدراجي.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



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- خسر برايتون مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات لعبها على أرضه أمام مان سيتي في جميع المنافسات (فاز 1 تعادل 3).

- آخر فريق كان متصدراً في اليوم الأخير من موسم في دوري القمة الإنكليزي ولم يحصد اللقب كان ليفربول في 1988-1989.