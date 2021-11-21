ووقع على أهداف فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، رحيم ستيرلينغ 44 بعد تمريرة غاية بالروعة من جواو كانسيلو بالقدم من الخارج، والإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري من تسديدة قوية 55، والبرتغالي برناردو سيلفا بعد متابعة كرة ارتطمت بالمدافع.

وهو الهدف الـ25 لسيلفا في الدوري مع 25 تمريرة حاسمة، كما هي المرة الأولى التي يهز فيها الشباك في مناسبتين متتاليتين منذ آذار/مارس 2018.

وكان سيلفا سجل الهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

وصار رصيد مان سيتي 26 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر بفارق 3 نقاط، أما إيفرتون فتوقف رصيده عند النقطة 15 في المركز الـ11.

وواصل حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً منذ خسارته المفاجِئة أمام ضيفه كريستال بالاس صفر-2، بعد الأوّل على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد 2-0.

وهو الفوز الثامن على التوالي لحامل اللقب على إيفرتون في الدوري، والثامن له هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارتين.

وأكد مانشستر سيتي استعداده الجيد لاستضافة باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المباراة في غياب نجمهم وصانع ألعاب المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسيغيب عن مباراة الأربعاء أيضاً حيث يسعى فريقه إلى رد الاعتبار إلى خسارته أمام سان جيرمان صفر-2 في الجولة الثانية في 28 أيلول/سبتمبر الماضي وبالتالي حجز بطاقته إلى ثمن النهائي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام باريس سان جيرمان الفائز على ضيفه نانت 3-1 السبت في الدوري الفرنسي، وبفارق خمس نقاط أمام كلوب بروج البلجيكي الذي يلاقي لايبزيغ الألماني صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

في المقابل، مُني ايفرتون بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.