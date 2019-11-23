وأنهى سيتي المباراة في الشوط الأول، رغم أن البلوز دخلوا بقوة وسجلوا هدفاً رائعاً بواسطة الفرنسي نغولو كانتي 21، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض وعادل النتيجة بواسطة البلجيكي كيفين دي بروين 29، ثم وقع على هدف التقدم والفوز الجزائري رياض محرز 37.

وانتزع السيتزينس المركز الثالث من البلوز 28 نقطة، مقابل تأخر فريق المدرب لامبارد إلى المركز الرابع 26 نقطة، على جدول ترترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يتصدره ليفربول بـ37 نقطة ويليه ليستر سيتي 29 نقطة.

نهاية المباراة بفوز مستحق لسيتي 2-1.

- هدف ملغى 90+2 لرحيم ستيرلينغ يظهر في لقطة أظهرته أنه في موقف متسلل.

- 90+2 ماونت يسدد حرة مباشرة قوية للغاية لكنها تمر بسلام.

- د 80 ويليان يسدد يسدد كرة قوية تعلو العارضة.

- تشيلسي لا يستكين ويحاول الرد، لكنه يفتقد للخطورة.

- سيتي يبدأ الشوط الثاني بأفضلية واضحة ويضغط لتسجيل هدف ثالث وقتل المباراة.

- د 53 كانتي يسدد من داخل منطقة الجزاء، ولكن المتألق في الدفاع فيرناردينيو يبعدها.

- د 49 محرز يسدد يسراوية رائعة تنحرف بعض الشيء عن قائم كيبا الأيمن.

- نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي 2-1

- د 43 أغويرو يصيب العارضة بعد انفراده بالمرمى وتسديده لكرة خطيرة جداً.

شارك رياض محرز في 10 أهداف ضمن 11 مباراة له مع مانشستر سيتي هذا الموسم (جميع المسابقات، 4 أهداف و 6 تمريرات حاسمة)

- هدف لسيتي د 37 الجزائري رياض محرز ومن مهارة فردية عالية يسجل الهدف الثاني.

- هدف لسيتي د 29 دي بروين يوقع على التعادل بكرة سددها وارتطمت بزوما متابعةً طريقها نحو المرمى.

سجل كانتي 3 أهداف هذا الموسم من 3 تسديدات بين الخشبات الثلاث.

- هدف لتشيلسي د 21 الفرنسي المتألق نغولو كانتي يتابع الكرة في المرمى هدفاً للبلوز بعد هجمة منظمة.

- د 19 إيمرسون بدوره يسدد كرة لا تعذب إيدرسون كثيراً.

- د 15 فيكايو توموري كاد أن يهز شباك سيتي لكن كرته انحرفت قليلاً.

- د 08 البرازيلي ويليان يرد بواحدة مشابهة تماماً لاقت المصير نفسه.

- د 04 دي بروين يسدد كرة قوية بجانب القائم في أول تهديد حقيقي على مرمى كيبا.

- الحكم مارتن أتكينسون يطلق صافرة بداية المباراة في أجواء خيالية ضمن ستاد الاتحاد.

تشكيلة الفريقين

مانشستر سيتي

تشيلسي

